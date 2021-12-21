〈貴金屬盤後〉聖誕週 市場流動性低 全球賣壓大 黃金收低於1800美元

週一 (20 日) 交易，受到升息前景打擊，黃金期貨價格收低，係因升息會挫傷股票和貴金屬的短期需求。市場參與者也表示，貴金屬走跌部分也與假期市場流動性下降有關，並非純然更深度看跌黃金。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 報告寫道：「上行動力的缺乏也表明，今天許多避險舉措都是因為缺乏流動性而驅動，而不是對未來經濟前景有更多悲觀情緒。」

週五許多全球市場將因聖誕節而休市。

高盛週末再次下調了美國經濟成長預期，理由是「重建美好未來（Build Back Better）」法案缺乏吸引力，因美國民主黨參議員 Joe Manchin 表態不支持拜登總統關鍵的 2 兆美元支出法案，而在參議院票數五五波的分裂下，該議員的立場至關重要。儘管如此，黃金仍走跌。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道：「美國 2022 年第一季預期經濟放緩，導致股市出現修正，投資者將資金撤出股市，投向黃金。」

「然而，隨著 Fed 邁向升息，黃金前景可能看跌。」Aslam 說。

由於全球後疫情期的經濟復甦不平衡，供應鏈瓶頸與貨品和服務的需求不斷增長，導致通膨不斷上升。儘管 Omicron 帶來新一波新冠疫情，但各國央行官員預期將更積極升息，以對抗持續上升的通膨，目前利率介於 0% 至 0.25% 之間。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 10.30 美元或 0.6%，收每盎司 1796.40 美元。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 24.2 美分或 1.1%，收每盎司 22.291 美元。

道指、S&P 500 指數和那斯達克綜合指數週一均面臨沉重賣壓。

與此同時，全球數國已實施了新旅行限制，以遏止 Omicron 病毒的快速傳播。荷蘭週日重新實施封鎖，所有非必要的商店、酒吧和餐館都關閉至 1 月中旬。愛爾蘭總理 Micheál Martin 也宣布了新的限制措施。《華爾街日報》報導，美國拜登總統預計週二發布新防疫舉措

其他金屬商品交易

3 月交割的銅期貨價格下跌 0.03%，收每磅 4.2935 美元，上週上升約 0.2%。

1 月交割的白金期貨價格下跌 8.10 美元或 0.9%，收每盎司 926.40 美元，上週上升約 30 美分。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌 38.90%，收每盎司 1745.90 美元，上週上升 2%。



