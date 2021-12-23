〈美股熱門股〉加密貨幣發展成趨勢 Coinbase獲投行青睞 漲近3%

隨著機構與零售商陸續採用數位資產，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 獲投行 Oppenheimer 青睞列為 2022 年優選股，激勵 Coinbase 周三（22 日）股價上漲 2.77% 至每股 254.55 美元，盤後續揚。

Oppenheimer 分析師 Owen Lau 預計，未來將有更多投資人考慮將數位資產作為企業財務管理的一種選擇。

Lau 表示，對有意投資數位資產的機構投資者來說，Coinbase 正處於有利地位並能從中受惠，而且現階段仍在數位資產發展的早期階段，許多投資人都在觀望。

至於零售方面，Lau 認為消費者會有更多元的支付方式可選擇，金融機構、線上支付與商家未來都將陸續允許消費者使用加密貨幣交易。因此，Lau 給予 Coinbase 股票「優於大盤」（Outperform）評等，目標價訂在每股 444 美元。

聖誕節即將來臨，Coinbase 在官網公告即將推出加密貨幣禮物卡，讓用戶可贈送比特幣或以太幣等加密貨幣資產，而且卡片形式能客製化，讓節慶送禮增添一種新選擇。

Coinbase 推出加密貨幣禮物卡。(圖片來源：Coinbase 官網)

此外，金融公司那斯達克 (NDAQ-US)、 S&P Global(SPGI-US) 也獲選 2022 年優選股，Oppenheimer 皆給予「優於大盤」評等，目標價別訂在每股 228 美元與 537 美元。