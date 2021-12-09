理專A錢不斷 金融業今年苦吞318張罰單 全年罰金恐衝破3億元

金管會今 (9) 日公布，今年前 11 月銀行局、保險局及證期局共已開出 318 張罰單，罰鍰金額 2 億 7655 萬元；由於金管會主委黃天牧日前指出，目前仍有裁罰案請業者陳述報告中，不排除最快今年底前再祭出懲處。因為銀行法罰度提高，一旦再祭重罰，金融業全年罰鍰金額恐突破 3 億元。

據銀行局統計，今年前 11 月銀行局共開出 10 張罰單，累計罰鍰金額 9289 萬元，金額比去年同期增加 23%，主要是今年有台新銀行理專 A 錢案開罰 3000 萬元、日盛金大股東建群投資未如實申報最終受益人罰 2500 萬元、及花旗銀行與兆豐銀行各罰千萬元。

保險局仍然是三局處罰金最高者，前 11 月累計開罰 69 件、罰鍰金額也已達 1 億 1200 萬元，但比起去年的 65 件、1 億 2600 萬元，同比少了 1400 萬元，減幅 11.11%，主要是今年壽險業沒有破千萬元的高額罰單，估計今年全年不會超越 2020 年的 1 億 3560 萬元罰鍰。

證期局部分，今年前 11 月開出 239 件罰單，總罰金達 7166 萬元，不但尚未達到年度預算目標 7257 萬元，也遠低於去年同期的 7864 萬元。不過，證期局今年開罰有幾件大案，包括勞動基金代操投信的炒股弊案、KY 康友案、證交所機房券商主機共置罰案，都是證期局罰金名列前茅的罰案。