「純網保」申設遊戲規則出爐 金融業須持股4成

金管會主委黃天牧日前才釋出「純網保」有譜的消息，金管會今 (21) 日即公布想要申請純網保的遊戲規則，明定發起人中應有金融機構及金融科技業者兩大資格者，且金融業需持股 4 成以上。

繼純網銀之後，金管會保險局局長施瓊華表示，消費者透過網路取得金融服務已形成趨勢，國際間為提供更創新、多元保險商品及擴大普惠金融考量，已有純網路保險公司或以網路保險 (電子商務) 業務為主的保險公司紛紛設立。我國保險產業數位轉型，推動創新型保險商品之研發，使國人享有快速、便利、自主、普惠的服務體驗，強化國人保險保障，提升保險產業競爭力，金管會參考各國發展經驗，提出我國開放設立純網路保險公司的政策，政策目的及規劃方向。

施瓊華進一步表示，面對平台經濟與共享經濟興起，民眾因面臨新經濟風險所需要的保險保障與日俱增，開放純網路保險公司的營運模式，可滿足民眾多元保險需求。

此外，開放純網保還有助創新產品，施瓊華指出，現行保險市場商品同質性高，創新型保險商品不足，透過政策引導金融科技、生態圈之投資，導入金融科技及數據資源與金融機構合作，開發創新商品，例如：碎片型保險商品、場景風險保險，提供國人更全面的保險保障。

施瓊華表示，現行國人消費習性偏好儲蓄型保險商品，且平均保險金額偏低，又 31% 國人未投保人壽保險，以致保險保障不足。純網路保險公司將以結合創新科技之簡單、易懂的保障型商品為主，擴展保險的可及性及使用性，以提升國人保險保障。

此外，開放純網路保險公司可建構直接銷售通路，擴大保障型商品市場，使有保險需求的民眾得享有更普惠簡便的保險商品與保障。

至於純網保的規劃方向，首先在最低實收資本額方面，產險業的純網路保險公司規劃業務範圍以創新商品為主，保險契約多屬一年期或短期性質，資金以短期運用為主，最低實收資本額定為新臺幣 10 億元。

而壽險業的純網路保險公司規劃業務範圍以保障型商品為主，並限制保障年期，考量費率結構、保險金給付金額、射倖性等因素，資金將以中、短期運用為主，最低實收資本額定為新臺幣 20 億元。

施瓊華強調，在產、壽險業的最低實收資本額基礎上，未來個案審查時，將依申請者提報的營業計畫書逐案審查其業務經營可行性及資金是否適足等，核定個案所需的實收資金數額，並要求控制權人提出增資承諾書。

業務範圍部分，財產保險的業務範圍以符合消費需求之創新商品為主，例如：共享運具、外送平台等碎片型商品；人身保險的業務範圍則以銷售不含生存或滿期給付設計，保險費僅用於保險保障的商品為主。

若想申設純網保，施瓊華表示，發起人中應有金融機構及金融科技業者，且金融機構中應有一保險公司或設有保險子公司的金控公司，金融機構所認股份合計應達實收資本額 40% 以上；其中至少應有一保險公司或設有保險子公司的金控公司所認股份超過 25%。

而所謂金融科技業者，凡是從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊等業務的金融科技業者均可，並應提出成功的業務經營模式。

據了解，目前除金融科技業者外，也有國外業者向金管會表達設立的興趣。

金管會表示，開放純網路保險公司為新型態經營模式，對於國內保險市場發展與消費者權益均具重大影響性，歡迎各界就金管會所提規劃方向於明 (2022) 年 1 月 21 日前以電子郵件提供建議，金管會將擇期召開公聽會聽取外界意見，做為後續規劃之參酌。