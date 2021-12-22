迅得訂單能見度已達明年Q3 全年業績將再成長

受惠 PCB 載板及半導體倉儲系統產品出貨穩定成長，設備廠迅得機械 (6438-TW) 目前在手訂單約 13-14 億元，能見度已達明年第三季。

迅得機械總經理王年清表示，2022 年第一季業績表現會比今年第四季好，全年業績可望優於今年，且半導體設備出貨占總營收比重可望達到 25%。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，提供智能自動化整合服務，過去應用產業以 PCB、光電為主，3 年前公司開始淡出光電業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發半導體廠為主的 AMHS 系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，為全台第一家做到晶圓廠倉儲設備的廠商，目前半導體主要客戶有：台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW) 集團、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW) 等。

由於載板產業需求強，同時帶動載板廠積極擴產，設備廠業績也獲提升，由於設備廠關鍵零組件供給吃緊，且載板廠擴產進度明確，載板設備多提前下單，迅得今年 PCB 設備接單 27-28 億元，目前交機金額 13-14 億元，還有有 13 億元到 14 億元的設備訂單將於明年交機，訂單能見度已達明年第 3 季。

在半導體設備部分，迅得機械目前訂單也滿，除原有的 AMHS 系列設備，迅得機械也針對 12 吋晶圓廠開發 FOUP 微型倉儲、串接分料系統之倉儲系統、EUV 光罩盒微型倉儲、氮氣填充倉儲、塔型倉儲、光罩微型倉儲及充氣光罩微型倉儲，其中 FOUP 微型倉儲及光罩微型倉儲已開始量產，串接分料系統之倉儲系統及氮氣填充倉儲在驗證中，包括：塔型倉儲、充氣光罩微型倉儲及 EUV 光罩盒微型倉儲可望近期完成驗證，明年正式交貨，由於氣體填充相關設備單價是一般設備 5-10 倍，對公司營收及毛利均有正面助益。

迅得今年營收可望衝至 49 億元創新高， 前三季稅後純益 4.65 億元，已超越去年獲利，年增高達 95.35%，每股純益達 7.44 元。迅得機械預估，明年半導體設備營收可望較今年成長 50% 到 80%，佔營收比重可望達 25%。