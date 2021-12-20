〈台股盤後〉量縮跌破月線 中小股與大盤脫鉤啟動作帳

台股今 (20) 日在亞股全面走弱之際，年底作帳行情連帶受衝擊，盤中越走越低，終場大跌 143.48 點，以 17669.11 點作收，連破 5 日、10 日和月線支撐，不過，成交值縮至 2604.52 億元，為第四季以來單日次低，僅次於 12 月 15 日的成交值，但仍有近 30 擋個股漲幅超過半根停板，法人認為，大盤上方壓力不小不過與個股走勢脫鉤，中小個股的作帳行情仍不容小覷。

橡膠族群今日獲多頭強力進駐，台橡漲停，國際中橡、南帝和申豐漲逾 2%。鋼鐵族群同樣延續上周的轉強態勢，中鋼構漲停，中鴻、春源和大國鋼漲逾半根停板，強新漲 4%，官田鋼、榮剛均漲逾 3%，春雨、東和鋼鐵、燁輝、豐興、千興、大成鋼、新鋼和新光鋼等，也有 2% 以上漲幅。

遊戲族群續強，智冠、大宇資、宇峻、辣椒、泰偉均亮漲停燈號，網龍漲逾 6%，歐買尬也漲超過 3%。

不過，不少 IC 設計相關業者明顯轉弱，力旺大跌 7%，晶宏、茂達、譜瑞 - KY、祥碩和新唐跌 4% 上下，智原跌逾 3.5%，創惟跌 3%，晶焱、天鈺、矽創、瑞昱、盛群和亞信等均跌 2% 之上。

從前 50 大權值股來看同樣跌多漲少，豐泰、研華均跌 2.5%，和泰車、中租 - KY、台達電、聯發科、欣興、台積電、廣達、陽明和合庫金等，均遭壓在盤下。

宏遠投顧指出，外資從 11 月起開始認錯回補、集團股作帳情啟動，近期價值低估的產業龍頭股和業績股開始有表現，使近期台股表現優於美股。

統一投顧也強調，考量外資 11 月單月淨匯入 1700 億元，潛在買盤伺機而動，加上主計處上修台灣今明年 GDP，搭配政府釋出新的委外代操額度，公投執政黨勝選，年底集團和法人作帳啟動，儘管美股上周五回檔，看後市應無礙台股多頭格局。