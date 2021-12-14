加密貨幣趴倒！比特幣挫近9% 摜破支撐位 未來4-6日恐難回彈

比特幣和其他加密貨幣週一大跌，係因投資者持續擔心宏觀經濟環境惡化、貨幣政策收緊以及與 Omicron 變種病毒引起的經濟放緩。

比特幣週一下跌 8.7% 至 46000 美元左右。以太幣重挫 11% 至 3700 美元，其他加密貨幣表現更糟糕，例如 Solana 下跌 13%，Terra 下跌 14%。

目前比特幣在 35 天內已經下跌 30% 以上，且自 11 月初約莫 69000 美元高點下跌了近 23000 美元，由於跌破了支撐水準，就技術面來說這意味著進一步的下跌趨勢。

Fundstrat 全球顧問公司週一報告寫道：「近期趨勢仍然看跌，且動能還沒有展現出穩定下來準備反彈的適當跡象。」

Fundstrat 預期，比特幣未來 4 至 6 日的交易將走跌，因為比特幣已經觸及近期低點約莫 47660 美元，下一個測試點將在 41634 美元。

以太幣也突破了 3900 美元的重要支撐位。 Fundstrat 表示：「突破 3900 美元就會導致近期趨勢看跌，最初會跌至 3521 美元，因此在最近的回測中，以太幣守住支撐點非常重要。」

加密貨幣走疲可能來自短期動能因素。自 10 月中旬以來，短期持有者的比特幣供應量增加了 33 萬枚以上，其中一些新資金現在可能正在流出。根據 Coinglass 的數據，自 12 月 1 日以來，全球交易所結算了超過 30 億美元的多倉。

比特幣期貨的未平倉量也在下降，在過去 24 小時內下降了 4.1%，合約價值為 172 億美元。根據 CoinShares 的數據，流入加密貨幣基金的資金呈下降趨勢，過去一週自前一週的 1.84 億美元下降至 8800 萬美元，遠低於 11 月 29 日止當週的 3.06 億美元。

若正面看待結算和流出的意義，就是交易者打算蹲低再來跳高，也就是先撤回資金，準備再次反彈走高，但點建立在市場廣泛偏好風險的假設上，現在恐怕難以吞下這假設。

本週將有十多家以上的央行召開會議以評估貨幣政策和利率，包括 Fed 在內，Fed 預計週二和週三召開會議。

市場顯然對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能更偏向鷹派而戰戰兢兢，鮑爾可能示意 Fed 將提早削減每月 1200 億美元的購債規模，意味著之後也會提早升息，目前預期 2022 年 6 月將開始升息。

科技股週一因利率上升的前景而遭到拋售，因為升息會侵蝕未來現金流的現值。 債券市場似乎更擔心經濟增長放緩，10 年期美國公債殖利率從 1.49% 下滑至 1.43%。

加密貨幣可能夾在中間。 由於投資者押注流動性減少、經濟增長放緩以及 2022 年所有「風險資產」的前景更加嚴峻，市場備受打擊。