鴻海、遠傳三方攜手建雲數據中心 加速F2.0數位轉型

遠傳 (4904-TW) 與鴻海 (2317-TW) 集團、VMware 今 (14) 日共同宣布啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，三方攜手在鴻海土城總部的虎躍廠建立數據主中心，遠傳與 VMware 將提供雲相關技術，加速鴻海集團 F2.0 數位轉型的腳步。

虎躍雲數據中心建置專案中，遠傳運用多雲監控平台與資訊服務管理平台，提供多雲混合環境中，具備一站自動化監測平台，以及有效管理 IT 資產、優化 IT 流程管理，協助鴻海建立雲數據中心及運維架構；VMware 則協助規劃鴻海 Logical Cloud 全球頂層設計框架，引進軟體定義數據中心 (SDDC) 方案。

遠傳與 VMware 將和鴻海新世代雲資源管理及運維單位，逐步在不同地域、廠區建置 Edge Computing，建立鴻海全球雲平台服務體系。鴻海也將藉此專案淘汰老舊設備並提升使用率。

遠傳總經理井琪表示，以雲端維運管理經驗與自行開發的敏捷式管理平台，打造具有資源集中控管、彈性調整的數據中心，提供鴻海集團專屬私有雲，建構全方位資訊戰情中心，實現 IT 營運管理最佳化。

鴻海董事長劉揚偉指出，集團 F2.0 數位轉型階段的核心是軟體驅動的鴻海，在數位體驗、智能決策、運營效益三個領域，藉由新技術投入，提升和轉變鴻海的數位能力，進而變為數位的鴻海。

劉揚偉補充，因應 F2.0 的技術發展佈局，開啟虎躍雲數據中心建置專案，也是集團數位轉型重要里程碑，未來對於集團各事業發展、資源的管理調度，將有更高的視野與彈性度。

VMware 台灣總經理陳學智提到，VMware 計畫以 VCF 為鴻海虎躍雲數據中心打造雲端基礎架構，讓集團能受惠多雲服務的彈性擴充、靈活開發、節約成本等優勢。