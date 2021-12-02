〈國票金娶安泰銀〉市場派魏憶龍：官股董事都反對 考慮提訴訟

國票金 (2889-TW) 今 (2) 日召開股東臨時會，通過與安泰銀行 (2849-TW) 的併購案；但是站在反對方代表耐斯集團的董事魏憶龍會後受訪時表示，連官股董事都站在反對立場，後續將會循程序，必要時候是否要考慮訴訟，會再研究。

魏憶龍表示，任何併購案都要強調程序合理、嚴謹，但是 (國票金總經理) 丁予嘉早上八點多發布辭職，這就是前幾天說的利害關係人問題，如果沒有問題，沒理由辭職，生涯規劃哪有這麼巧。

此案主要是程序問題，10 月 14 日通過合併安泰銀的董事會，應該採「重度議決」，也就是要四分之三董事同意，以國票金 13 席董事來看，應該要至少拿下 10 席董事同意，但因為採普通表決，僅有 7 席董事同意。

魏憶龍進一步指出，不是不能併購安泰銀，而是要公開嚴謹討論，目前連官股董事都從頭到尾表示反對，就要更嚴謹討論。後續將會循程序，向金管會詳述目前狀況，若評估損及股東利益，可以提出訴訟並進入司法程序，據了解，規定一個月內都可提出；必要時候是否要考慮訴訟，會再研究。

律師蔡昆洲則表示，公司派大股東以勉強過半強行通過此案，是否符合金融監理精神、公司治理原則，籲請金管會盡速給大家滿意答覆。