35歲左翼候選人當選總統 智利股市大跌、披索重貶

在左翼候選人 Gabriel Boric 贏得智利總統大選之後，智利股匯市周一 (20 日) 均重挫，投資者擔心他的經濟改革理念將重傷市場。

智利披索創下十年來最大單日跌幅，收於歷史低位，主要股票指數下跌超過 6%，智利海外債券的殖利率小幅上升。

前學運領袖、35 歲的 Boric 在競選期間承諾提高稅收，廢除現有的私人年金制度，並反對「破壞環境」的礦場。不過，Boric 當選後的發言趨向和解，並表示他將與分裂的國會合作，成為所有智利人的總統。

儘管如此，市場仍然動盪。智利基準股指收盤下跌 6.2%，披索兌美元下跌 3.6% 至 875.21，其 2050 年到期的美元計價債券，殖利率上升 8 個基點至 3.3%。

鋰礦商 SQM 下跌 14%，創下 11 月初以來的最大單日成交量。Boric 的經濟計畫中，包括創建一家國家鋰公司。

Brown Brothers Harriman 駐紐約的全球匯市策略主管 Win Thin 表示，雖然 Boric 不斷地強調他的經濟模式不會是激進的，但很明顯，對市場友好的政策可能已成過去。

Boric 將自己描述為一個溫和的社會主義者，他迴避古巴和委內瑞拉的極左模式，他的聯盟包括各種左翼政黨。

Nevasa 策略師 Maria Luz Munoz 表示，由於 Boric 將如何領導下一屆政府的所有不確定性和風險仍然存在，市場很可能會繼續惡化。