〈台幣〉Omicron蔓延 貶6分收27.84元創1個多月新低

Omicron 變異株疫情持續蔓延，引發投資人恐慌，台北股匯今 (20) 日齊挫，外資瘋狂提款台股並匯出，亞幣普遍走弱，新台幣兌美元也重貶，最低來到 27.86 元，終場貶值 6 分，收在 27.84 元，為 1 個多月新低，台北與元太外匯市場合計成交值 15.725 億美元。

英國央行意外升息、歐洲央行擴大縮減購債，一度使得美元承壓，但因疫情再起，世衛組織 (WHO) 示警 Omicron 的擴散速度，引發市場擔憂，資金轉進美元避險，推升美元走強。

台北匯市今天一早即湧現美元買盤，新台幣匯率下探 27.86 元，貶值 8 分，儘管出口商年底有實質拋匯需求，但仍抵不過外資買匯力道，終場貶 6 分，以 27.84 元作收。

台北外匯市場成交金額 11.41 億美元，元太外匯市場成交金額 4.315 億美元，兩市合計 15.725 億美元，與 17 日相當。

台股方面，半導體族群今天委靡不振，台積電領跌逾 1%，拖累指數下跌 143 點，收在 17669 點，失守短均及月線，外資瘋狂倒貨 194.24 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.57%，韓元驟貶 0.83%，歐元貶值 0.57%，新台幣與新加坡幣分別貶 0.22%、0.20%，人民幣也小貶 0.07%，日圓也具避險性質逆勢升值 0.19%。