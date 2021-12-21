美股重點新聞摘要2021年12月21日

今日操盤前瞻

美股財報：Nike、美光

歐元區 12 月消費者信心

全球 2021 年併購交易總額 史上首度突破 5 兆美元

在低利率和企業主管高昂信心的助長下，全球 2021 年的併購活動突破 5 兆美元，輕鬆超越 2007 年金融海嘯爆發前所締造的紀錄，各區域以美國成長幅度最大。閱讀全文...

美參議員曼欽不挺拜登支出法案 電動車股盤中全慘跌

美國聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表態不支持總統拜登的 1.75 兆美元「重建美好」法案，購買電動車的補貼提案恐將難產，特斯拉等電動車股與充電股周一（20 日）盤中股價全慘跌。閱讀全文...

甲骨文斥資約 283 億美元收購 Cerner 敲定公司史上最大併購交易

甲骨文 (Oracle) 周一 (20 日) 同意以約 283 億美元價格收購電子病歷公司 Cerner，助其自醫療保健產業開發客源，以拓展自家的雲端運算和資料庫業務。閱讀全文...

全球央行陸續 QE 退場 債市或面臨供應過剩？

摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 預計，作為已開發國家當中最受信賴的政府公債購買群體，明年聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB)、日本央行和英國央行 (BOE) 在內等主要央行債券需求將減少約 2 兆美元，進而推升多國政府的借貸成本。閱讀全文...

Omicron 不確定性高 世界經濟論壇宣布延後舉行

考量到疫情惡化風險，世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 周一 (20 日) 宣布將原定下月於瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的年度盛會，延期至 2022 年夏初。閱讀全文...

全球第一大遊輪淪病毒培養皿 48 人確診至少 1 人染 Omicron

週一 (20 日) 皇家加勒比遊輪公司稱，全球第一大遊輪海洋交響樂號 (Symphony Of the Seas) 在上週末停靠美國邁阿時發現 48 名乘客和船員染疫，當中至少有一人感染了 Omicron，目前已展開全面新冠病毒檢測。閱讀全文...

