〈貴金屬盤後〉資金撤離風險資產 轉向避險 黃金回登1800美元上方 收登近4週高點

週五 (17 日) 交易，黃金價格回升至 1800 美元上方，收登上近 4 週最高點。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，黃金回升至關鍵的 1800 美元上方，似乎是受到「廣泛資本離開風險市場，並轉向黃金等防禦性資產」的推動。

另一個黃金支撐力來自 Omicron 病例潮對經濟潛在衝擊的不確定性，且因稅損拋售，以及多頭和逢低買進者退場而加劇。

「還有對通膨的擔憂日益加劇，這足以推動 Fed 和歐洲央行加速削減購債，以及英國央行真的調升利息。」

英國央行週四將基準利率上調 15 個基點至 0.25%，令市場大感意外。與此同時，歐洲央行維持關鍵利率不變，並重申其疫情緊急採購計畫 (PEPP) 將會按計畫在明年 3 月終止。

此前 Fed 最新預期 2022 年將升息 3 次，且將逐步削減購債，到 2022 年 3 月終止購債。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 6.70 美元或 0.4%，收每盎司 1804.90 美元，創 11 月 22 日以來最高收盤價，本週最活躍黃金價格收高 1.1%。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 5 美分或 0.2%，收每盎司 22.533 美元，本週收高 1.5%。

歷了 2021 年價格波動後，今年迄今黃金和白銀的交易價均走低。

世界黃金協會 (WGC) 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，「2021 年初，隨著新開發的疫苗推出，樂觀情緒令投資者大砍避險投資組合，這最初對黃金的表現產生了負面影響，但在 3 月份觸及年度低點後，黃金反彈。」

「接著今年餘下時間的表現是競爭力量間的拉鋸戰：新變種株帶來的不確定性，加上高通膨風險增加，以及消費者需求更強勁推動黃金上升，但另一方面利率上升和美元走強則不利黃金。」

展望未來，Artigas 表示，WGC 認為黃金 2022 年將經歷類似的動力。

「由於新冠病毒引發一系列連鎖反應，包括貨幣和財務政策、供應鏈中斷和勞動市場緊繃，高通膨可能會持續下去，加上股市估值高、新變種株，以及對流動性較低的資產需求日益增加，這些都可能導致市場更頻繁回調，以及將黃金納入投資組合以避險的需求增加。」

然而，Artigas 警告稱，「如果利率上升速度較當前預期快速，黃金也可能面臨挑戰。」但即使利率上升，從歷史角度來看，他預期利率仍將保持低位，從而提高投資者對「高品質的流動資產」的需求，例如黃金。

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