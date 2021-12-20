高力板式熱交換器全球市占5.1%排名第五 明年營運續成長

高力 (8996-TW) 在全球低碳排及循環經濟浪潮推升下，受惠主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 出貨升溫，及板式熱交換器營收成長，並取得全球 5.1% 市占，今年營收將優於去年，市場估，高力明年營運還將持續走高。

市場預估，高力 2021 年營收將成長到 22 億元，其中硬銲型板式熱交換器占營收跨越 5 成達到 55%，總經理吳誌雄今 (20) 日在法說會中指出，預估 2021 年全球硬銲型板式熱交換器市場規模，因低碳減排趨勢及能源價格走高的有利因素之下，推升到 7.9 億美元，而高力的產品則取得 5.1% 的市場占有率，排名全球第五。

就全球 2021 年對於硬銲型板式熱交換器的應用，則以冷凍空調、熱泵、油壓等三大產業使用最高，且有明顯的市場成長。

同時，高力對於主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy 出貨持續升溫，不僅今年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成。

Bloom Energy 提高對供應鏈明年的下單數量，推估是和南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務有關，以及也完成新一代產品設計改版。

高力開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，看好 5G 通訊、電子商務的市場擴大，對後續大型資料處理中心需求更殷切，去年在桃園中壢工業區取得的 1785 坪土地及廠房將在明年第一季啟用。

高力前三季稅後純益達 1.19 億元，已超越去年全年，年增率 21.37%，每股純益達 1.33 元。