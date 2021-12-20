〈凌華法說〉提升市場掌握度 組織架構調整重組三大事業群

凌華 (6166-TW) 今 (20) 日召開法說會，並對外公布新的組織架構，三大新事業群分別為邊緣 AI 事業群、邊緣可視應用事業群、自主移動事業群，有助提升對市場掌握度。

凌華說明，過去依據生產及銷售，區分為產品事業部及地區性銷售，現在則轉變為事業群組織，其中邊緣 AI 事業群 (Edge AI)，是將現有的主要事業單位嵌入式平台及模組事業 (EPM)、網通暨公建事業 (IST)、網通暨公建事業 (NCP) 部門納入邊緣 AI 事業群，並增設 RBU、DMS + 及全球設計等單位。

以凌華過去各應用事業營收占比來看，平台及模組事業占 50%、網通暨公建事業 23%、物聯網策略解決方案與技術事業 43%；雖然前 11 月僅物聯網策略解決方案與技術事業成長，但凌華表示，依據目前在手訂單及設計導入專案數量，三大應用明年將同步成長，也將帶動邊緣 AI 事業群表現。

邊緣可視應用事業群 (Edge Visualization) 則區分為醫療、工業顯示系統、資訊娛樂應用等單位，並將與大股東友達 (2409-TW) 展開進一步的深化合作，搶攻相關市場。

而自主移動部門 (Autonomous Mobility) 則聚焦機器人 (Robotics) 及車輛 (Vehicle) 相關技術及應用；凌華表示，透過新的組織架構，能藉此聚焦營運、對市場的掌握度也將隨之提升。