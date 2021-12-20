〈焦點股〉NFT、元宇宙題材加持 遊戲股行情火熱

遊戲產業即將進入寒假旺季，加上近來搭上 NFT、元宇宙題材，今 (20) 日相關個股再度獲得買盤點火，大宇資 (6111-TW)、辣椒 (4946-TW)、泰偉 (3064-TW)、智冠 (5478-TW) 等均亮燈漲停，其他包括宇峻 (3546-TW)、網龍 (3083-TW)、傳奇 (4994-TW) 等盤中也火速攻高。

歐買尬最先進軍 NFT，推出限量遊戲產品，在全球最大 NFT 交易平台 OpenSea 上架標售，大搶商機，同時，轉投資小金雞綠界科技通過轉上櫃，旗下電子支付歐付寶也準備在明年登錄興櫃，近來利多消息頻傳，帶動股價連日飆漲。

歐買尬連噴 3 根漲停後，今天人氣不墜，續漲近 5%，最高來到 198 元，創近 9 年半新高，累計 2 周以來，股價已飆漲 85%。不過，歐買尬近來股價漲幅過大，今起列為處置股票，每 5 分鐘搓合一次。

元宇宙概念從硬體 VR / AR 裝置延伸到遊戲軟體，除了將經典遊戲的角色發行為 NFT 虛擬收藏品外，長期 NFT Game 更是全新的元宇宙遊戲市場，遊戲金融生態有機會帶來龐大的商機。

台遊戲廠 11 月普遍繳出年、月雙增的佳績，第四季整體營運表現可期，加上元宇宙 NFT 話題帶動，今天股價延續強勢表現，辣椒連續 3 天亮燈漲停，達 57.5 元，擁有 IP 題材及持股第三方支付藍新科技的大宇資、智冠同步攻上漲停板。

此外，泰偉也獲資金點火，股價直衝漲停，宇峻、網龍、傳奇等多檔盤中也強漲逾半根停板，交投相當熱絡。

鈊象今年前 11 月每股稅前盈餘 74.62 元，創歷史新高，本土投顧看好自研新遊戲，毛利與獲利穩定度優於同業，給予「增加持股」的投資評等，推測未來 12 個月合理股價 924 元，鈊象今天股價一度站上 800 元，但漲幅隨即收斂，在平盤上方整理。