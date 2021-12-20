網家比比昂擴跨境電商版圖 獲LOWYA海外授權開賣日系平價家具

台灣電子商務集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 旗下跨境代標代購電商「Bibian 比比昂」看好跨境購物成長潛力，最新宣布成為日本高人氣線上傢俱品牌 LOWYA 授權的跨境銷售平台，國內消費者將可過比比昂隨選即買服務，線上選購數千款高設計感、高品質和高性價比的日本傢俱。

台日跨境生態圈成功締雙贏，左起比比昂株式會社社長羅薇琳、VEGA corporation 浮城智和代表取締役社長、網家執行長暨總經理蔡凱文和網家跨境服務副總經理羅弘奕。(圖：網家提供)

比比昂說明，此次與 LOWYA 合作，不只拓展國內跨境網購的選擇多樣性，更為台日跨境傢俱市場增添發展動能。

在國人無法出境旅遊之際，由於比比昂隨選即買跨境直購，讓消費者可以當地價格購入商品，並搭配業界最低的日本空運費 1 公斤 100 元，幾乎是以國內宅配費率即可享有天天航班直飛、免自行報關的優質服務，有效推升今年站上整體 GMV​​(Gross merchandise value / 商品交易總額) 月月刷新歷史新高，更逐月繳出雙位數成長的亮眼成績。

比比昂株式會社社長羅薇琳指出，隨選即買服務自今年 8 月初正式上線至今短短 4 個月，目前合作店家數已近百家，包括日本平價連鎖藥妝店巨頭 SUNDRUG、日本知名 3C 連鎖量販龍頭 Sofmap，此次再網羅日本高人氣線上傢俱品牌 LOWYA，除了為台灣消費者打造新型態的跨境網購體驗，更協助眾多日本優質商家跨境出海，為 PChome 跨境生態圈締造雙贏。

LOWYA 創立於 2004 年，由自家專業團隊開發生產日系高規傢俱和室內裝飾品，主打以親民價格提供高品質的多元商品種類，常態在線銷售數千款以上，去年因疫情推升宅商機和網購需求，業績突破 193 億日圓，今年上半年品牌自營官網業績更爆發式成長逾 220%，為風靡全日本的傢俱品牌，主要客群是 20-30 歲的年輕族群。

為歡慶 LOWYA 正式在台上線，比比昂即日起至 12 月 22 日，LOWYA 全館商品限時下殺 9.5 折，消費不限金額再加碼贈送 LOWYA 限定抱枕 (限量前 200 名)。

同時，正值比比昂年終感恩祭，全站推出眾多回饋活動，1 月 4 日前每日限時兩時段 (上午 10:00 和晚間 22:00) 限量開搶六大優惠券，包括 0 元服務費、日本空運免運券、3 美元折價券、200 日圓折價券和限定商品折價券等，隨選即買全館單筆訂單滿 15,000 日圓送 1,000 日圓購物金，再加碼免服務費、免匯費；而全站付款使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡，再享筆筆最高 4% 回饋。

此外，1 月 2 日前於 PChome 24h 購物購買品牌旗艦館任一品牌指定商品，還有機會抽中比比昂 10 萬代購金（共抽出 10 名，總價值 100 萬），日貨海淘族年終購物趁現在