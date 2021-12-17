宏觀明年新事業營收目標倍增 比重衝20%以上

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 近來積極衝刺光通訊 (OPTICAL) 及物聯網 (IOT) 新事業，預計兩大產品明年業績將較今年倍增，占整體營收比重估達 20% 以上，今年前 11 月約 13%。

針對光通訊產品，宏觀前 11 月營收年增 89%，目前已出貨給全球前三大 HDMI AOC 的供應商，累計出貨量超過 100 萬顆，也已經在開發 USB4 AOC 的 IC，瞄準 PC、筆電、顯示器等應用，同時看好 VR/AR 是未來潛在市場。

宏觀採用 CMOS 製程開發資料中心 25G/100G 的收發器，晶圓 Die Size 較小較省電，已有 2 家重要客戶進入認證，小型客戶也有 3-5 家，預期最快明年第二季開始量產。

10G PON IC 與中國廣電長期合作，需求穩定，預計明年第一季開始小量出貨，電信業者則積極推廣光纖到戶，可望成為未來機會，另外，XGS PON IC 也已推出，主要瞄準全球市場。

物聯網產品方面，宏觀收發器出貨超過 200 萬顆，第二代具備更多功能的產品即將在明年第一季推出，另外將推出首顆 SOC，涵蓋 Dual band 2.4G、BLE、SubG、Zigbee 等技術，瞄準 Smart Gateway 市場，智慧家居客戶則預計在明年第二季開始貢獻營收。