巴倫商周：通膨可能已觸頂 美股起飛時刻到了

《巴倫周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 指出，通膨可能近期內就會緩和，一旦緩和下來，以歷史經驗來看，股市應該可以表現出色。

美國 12 月消費者物價指數年增 6.8%，創下自 1982 年以來最高水準，其背後推升力道係因需求與去年相比激增。去年經濟處於封鎖狀態且產品和勞動力的供應有限，這導致企業成本上升。

但通膨率會下降。根據聖路易 Fed 數據，通膨平均年率的長期預期低於 3%。此外，Fed 已明確表態將加速終止疫情時期推行的寬鬆貨幣計畫，且預計 2022 年升息 3 次以抗通膨。

如果美國通膨接近此回經濟擴張的高峰 (即使 12 月的數值並非準確的峰值)，股市應會表現良好。根據 Leuthold Group 的數據，平均而言，自 1951 年以來，在通膨率觸頂後 12 個月，S&P 500 指數可看到 13.2% 回報率。在 13 次這樣的例子中，S&P 500 指數只有 3 次年化回報率下降，而這 3 次 (1957 年、2000 年和 2008 年) 發生後都緊接著進入經濟衰退。

關鍵是，在經濟狀況良好的時期，通膨達到峰值後，股市表現良好。The Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 寫道：「即使通膨在未來一年居高不下，只要整體通膨率快速觸頂，這通常對股市來說也是利多的。」

然而，股市上漲並非板上釘釘，Fed 收緊貨幣政策的力道仍可能足以明顯降低經濟成長，但 Fed 將不得不突然升息以打亂經濟成長和干擾股市的大漲。

通膨不需要擔心，要留意的是 Fed 動向。