〈能源盤後〉美原油庫存下降 俄烏局勢緊張 激勵WTI油價登3週高點

週四 (16 日) 交易，原油價格收高，WTI 原油登上近 3 週高點，因美國原油庫存和隱含需求數據看漲，擺脫了對 Omicron 變種病毒的擔憂。俄羅斯和烏克蘭之間日益緊張的局勢進一步增加了對原油價格的支持。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「EIA 週三公布的數據顯示，石油產品有大量需求，且原油供應量大減，意味著自感恩節以來市場上瀰漫的 Omicron 擔憂情緒可能被遠遠誇大了。」

「F 最重要的是，原油上漲，因為 ed 週三的聲明現在已經過去了，儘管 Fed 是鷹派，現實上他們就是擺明了要這麼做，不管你看到什麼，其鷹派態度並沒有像預期那麼糟。」Flynn 說。

Fed 表示將在明年 3 月前逐步退出購債的刺激方案，其退場速度超過先前計畫，且暗示將更積極升息以抗美國的高通膨。消息公佈後，油價和美股均上漲。

Flynn 週四表示：「市場情緒已因為 Fed 的明確性而發生轉變，現在我們知道 Fed 的立場，且利率不會明天就調升。石油交易者似乎也不太擔心歐洲因為 Omicron 帶來相關的防疫限制。」

他補充，俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢也有利於石油，因為這提高了對俄羅斯實施制裁的可能性，恐打亂其能源產業。CNBC 週四報導，烏克蘭已呼籲歐盟準備對俄羅斯實施制裁，以因應俄羅斯的進一步軍事侵略。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.51 美元或 2.1%，收每桶 72.38 美元，為最前月 WTI 原油期貨自 11 月 24 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.14 美元或 1.5%，收每桶 75.02 美元。

德國商銀分析師寫道：「金融市場環境普遍不那麼厭惡風險，這點給了支撐力，因為 Fed 加速讓寬鬆貨幣政策退場，給市場的感覺是『一切都在可控範圍內』。」

與此同時，EIA 週三公布，上週 (12/10 止) 原油庫存減少 460 萬桶，為連續第三週下降。

德國商銀分析師指出：「除了美國的高出口量以外，這點主要是因為美國需求強勁：美國汽油需求增加至 950 萬桶 / 日，超過了 2019 年 12 月以來疫情大流行之前的水準。蒸餾油的每日需求週數據甚至激增 130 萬桶以上，達到 490 萬桶。」

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收近每加侖 2.178 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.266 美元。

其他能源商品交易

1 月交割的天然氣期貨價格下跌近 1%，收每百萬 Btu 3.766 美元。

EIA 週四公布，上週 (12/10 止) 美國天然氣供應量下降 880 億立方英呎，符合 S&P Global Platts 調查的分析師平均預期，但同期 5 年平均供應均值為下降 1140 億立方英呎。