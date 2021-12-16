〈能源盤後〉Fed決議鼓舞風險情緒 美庫存下降大於預期 原油逆轉收高

週三 (15 日) 交易，原油價格收高，係因 Fed 加快削減購債規模並增加明年預計的升息次數，帶動美股大盤上漲，鼓舞了風險情緒，逆轉了 Omicron 變種株擔憂情緒引起的早盤跌勢。美國上週原油庫存連續第三週下降，也提供了支撐力。

Fed 週三表示將加速削減購債，較先前計畫提早於年 3 月終止每月購債措施。Fed 將基準聯邦基金利率維持在接近 0 的水準，並預計明年升息 3 次，每回 1 碼 (0.25 個百分點)。

美國銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 表示，「消息傳出後，因 Fed 提早將注意力轉向通膨，有利於風險資產。」

「需求成長持續下去的希望正令原油受益。Fed 聚焦通膨，應有助於經濟持續成長，有利週期性資產，但會犧牲黃金等防禦性資產。」Haworth 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 14 美分或 0.2%，收每桶 70.87 美元，逆轉稍早交易時段低於 70 美元的走勢。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美分或 0.2%，收每桶 73.88 美元。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，週三公布的美國石油庫存數據傾向看漲。「看漲的 EIA 數據與需求破壞風險之間的平衡，將在未來幾週內發揮影響。所有資產類別在邁向年終時，波動性就是重中之重。」

Zahir 表示，原油庫存下降程度遠大於預期，但同時原本預期增加的汽油供應量卻溫和下降。「唯一看跌的數據是俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存大幅增加。」

EIA 週三公布，上週 (12/10 止) 原油庫存減少 460 萬桶，為連續第三週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 170 萬桶。API 週二稍晚公布上週原油庫存減少 81.5 萬桶。

另外，EIA 週三也公布，上週汽油庫存減少 70 萬桶、蒸餾油庫存預計減少 290 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國汽油庫存增加 20 萬桶，但蒸餾油庫存預計減少 40 萬桶。

EIA 數據也顯示，上週庫欣儲油中心庫存增加 130 萬桶，戰略石油儲備 (SPR) 內的原油庫存減少 200 萬桶，總量下降至 5.989 億桶。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收近每加侖 2.128 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲約 0.1%，收每加侖 2.22 美元。

IEA 週二公布月報，以 Omicron 病毒擴散為由，下調 2022 年第一季原油需求前景，但認為 Omicron 病毒將只會帶來短暫影響。儘管如此，該最月報仍預期市場將在 2022 年上半年大幅供過於求

與前一日 OPEC 公布的月報內容大相逕庭，因為後者提高了 2022 年第一季需求增長的前景，但 OPEC 維持 2021 年和 2022 年的全年預期不變。

與此同時，《華盛頓郵報》報導，疾病控制和預防中心 (CDCP) 新模型分析警告，Omicron 變種株病例即將激增。在該報導之前，世衛 (WHO) 警告，Omicron 變種株傳染速度較先前任何變種株快速，即使症狀較溫和，也可能會讓衛生系統不堪負荷。

WHO 在每週疫情更新報告中指出，初步證據表明，現有疫苗對於 Omicron 病例的效力和阻斷傳染的有效性可能下降，且感染風險提升。

其他能源商品交易

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 3.802 美元。

EIA 週四將公布上週美國天然氣供應量報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/10 止) 美國天然氣供應量下降 880 億立方英呎。

