胖手指捶心肝！30萬美元「無聊猿」NFT以3千美元售出

週二 (14 日) 胖手指事件在 NFT 世界也發生了！市場傳出一枚原價值 75 枚以太幣 (約 30 萬美元)「無聊猿」 (Bored Ape) NFT 因售價數字輸入錯誤，僅以 0.75 枚以太幣 (3000 美元) 的價格售出。

《Bored Ape Yacht Club》(無聊猿遊艇俱樂部) 是今年 4 月創立的 NFT 項目，由 10,000 隻具獨特外觀的猿猴所組合而成，是 NFT 領域中的熱門藝術作品之一，甫上市就在 NFT 藝術市場熱賣，截至目前，最便宜「無聊猿」NFT 至少也要 52 枚以太幣 (約 21 萬美元)。

《Bored Ape Yacht Club》(無聊猿遊艇俱樂部) 由 10,000 隻具獨特外觀的猿猴所組合而成 (圖片：翻攝 rollingstone)

週二 NFT 賣家 Max 原有意將編號為「#3547」的「無聊猿」NFT 以 75 枚以太幣 (約 30 萬美元) 賣出，未料他一時失神、錯誤將售價數字填成 0.75 枚以太幣 (3000 美元) 的價格。

這個 #3547 無聊猿 NFT 一上架就被「秒殺」買走，買家甚至額外支付 3.4 萬美元的手續費加速交易，甚至在不久之後就火速以 59.99 枚以太幣 (約 22 萬美元) 的價格轉手賣出。

賣家 Max 稱，他當時有發現輸入數字錯誤，正想按取消時，作品就被秒殺買走了，25 萬美元就這樣飛了。

NFT 指的是「非同質化代幣」，是建立在現有區塊鏈上的一串識別代碼，屬於數位加密貨幣的一種，特別適合應用在藝術創作、遊戲和驗證功能領域。對於藝術家而言，NFT 藝術作品可以利用 NFT 這種加密數位貨幣交易，並在區塊鏈上記錄、清算、儲存，避免出現盜版。

胖手指事件 (Fat-finger error) 又稱烏龍手事件，指證券、外匯等金融市場中，因鍵盤輸入失誤而造成的錯誤交易，通常會導致證券成交的數量和價格錯誤，造成經濟損失並可能引發市場混亂。