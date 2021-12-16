外資回補台積電285億元終止連四賣 調節海空運指標股6.9萬張

外資今 (16) 日賣超 25.77 億元，期貨空單同步增加 738 口，淨空單未平倉來到 2.65 萬口；不過，外資今日回補台積電 4735 張，終止連四賣，交易金額 285.77 億元，但外資調節海空航運股不手軟，合計賣超貨櫃三雄及航空雙雄逾 6.9 萬張。

外資今日大買電子股，除了台積電外，以友達 2.24 萬張最多，康舒 8490 張、華通 8314 張、威健 4584 張、元晶 4485 張、神達 4032 張；另外還有中壽 1.13 萬張，傳產則有台橡 4927 張、國產 3780 張。

外資賣超方面，大舉調節航運股，包括航空雙雄華航 3.32 萬張、長榮航 1.93 萬張，以及貨櫃三雄萬海 6375 張、長榮 5862 張、陽明 4531 張，其餘傳產還有台塑 5875 張、南亞 4346 張。

在電子股的部份，外資賣超群創 1.99 萬張、鴻海 1.82 萬張、聯電 1.66 萬張較多；金融股則有開發金 4.16 萬張居外資賣超榜首，新光金 1.58 萬張、台企銀 6439 張；中信金 5328 張。

投信來看，買超面板三傑友達 2.32 萬張、彩晶 3390 張、群創 2817 張，以及有宏碁 5488 張、仁寶 4791 張、聯強 2983 張等電子股；傳產以中鋼 4682 張較多，金融股有兆豐金 9045 張、開發金 7913 張。

投信賣超最多的則是聯電 9808 張、以及記憶體南亞科 1757 張、旺宏 1467 張，光寶科 1188 張；金融股以國票金、華票各逾 2000 張相對多。