近5年共7起ATM當機 金管會點名三大因素所害

近期 ATM 當機頻傳，金管會統計，近 5 年共發生 7 起 ATM 當機事件，其中，國泰世華銀行和財金公司都發生 2 次，金管會表示，過去 5 年 ATM 當機主要原因大多是系統維護或升級、增加 ATM 功能等三大因素所導致。

據金管會統計近 5 年 ATM 當機事件，第一案為 2018 年 6 月 23 日，中國信託銀行 ATM 交易回堵逾時，影響部分客戶存款未入帳及扣款未吐鈔，後續透過函請該行檢討改善。

第二案則為財金公司在 2018 年 8 月 18 日，因 IBM 大型主機連線管理系統程式 (IMS 系統) 異常，導致 ATM 跨行提款或轉帳交易無法使用。

金管會表示，財金公司對於提供金融服務的資訊系統廠商沒有善盡監督之責，致跨行系統發生服務中斷事件，影響民眾便利性，金管會認定財金公司沒有妥適維持國家關鍵基礎設施正常運作之虞，該次核處財金公司 150 萬元罰鍰，為近 5 年 ATM 當機事件罰最重的案件。

第三案為國泰世華銀行，發生於 2020 年 5 月 5 日，該行部分設置於便利商店及全聯量販店等行外地點的 ATM 發生間歇性連線中斷狀況；金管會當時也是函請該行檢討改善。

台北富邦銀行為第四案，於 2020 年 10 月 11 日到 10 月 12 日期間，陸續發生該行系統暫時中斷而影響 ATM 現金交易或跨行轉帳交易，被金管會核處糾正。

第五案為台灣銀行，在同年 12 月 17 日，該行 ATM 換版作業造成程式發生異常，致 ATM 服務中斷，金管會函請該行檢討改善。

今年也已發生兩起 ATM 當機事件，第一是國泰世華銀 10 月 18 日至 19 日期間發生系統異常，出現部分交易扣帳未吐鈔、扣款未入帳、存款沒入帳等狀況；再來是財金公司 12 月 11 日發生短暫 ATM 跨行轉帳斷線。

銀行局官員表示，過去 5 年 ATM 當機主要原因，大多是因為系統維護或升級、增加 ATM 功能等原因導致，影響民眾去 ATM 存款卻沒入帳、扣款未吐鈔、或是無法做跨行提款或轉帳。