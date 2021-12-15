MCU展望 外資：現今能見度仍低 春節後見真章

外資今 (15) 日出具報告指出，儘管現今消費性需求趨緩，但 MCU 的現貨價、合約價落差仍高達 50% 以上，部分型號更達 1-2 倍，因此仍對兆易創新、中穎電子、新唐 (4919-TW) 維持加碼評等，展望後市，由於春節後需求未定，價格能見度仍偏低。

根據現今通路商價格，MCU 12 月的現貨價跌幅較上月收斂，意法半導體 (ST) 價格自人民幣 190 元下滑至 150 元，月減 7%，但相較上月減幅 40% 明顯收斂，兆易創新則是自人民幣 25 元上漲至 28 元，不跌反漲。

外資認為，11 月 PMI 指數反彈達 50.1%、超越市場預期，整體科技需求卻持續疲軟，加上季節性因素，影響部分需求下滑，但在供給端方面，受限晶圓代工產能，供給增加相當有限，支撐價格走勢。

外資補充，儘管中國 MCU 業者如兆易創新、國民技術等，可獲得當地晶圓代工產能支援的優先權，不過，海外供應商的供給端增長仍相當緩慢，因此消費性通用型的 MCU 供需趨於平衡，高階 MCU 供需仍緊張。

展望明年，外資認為，現今訂單能見度仍偏低，未來價格走勢很大程度取決於春節後的需求，對大中華區的 MCU 供應商來說，現今現貨價、合約價間的差距仍存在，因此對新唐等業者維持加碼評等。