新唐多引擎發動 外資估明年EPS挑戰8元

外資今 (8) 日出具報告指出，新唐 (4919-TW) 日本子公司 (NTCJ) 的 BMIC、ToF、MOSFET、USB4 等多項新品業務不斷擴大，成為明年成長動能，看好明年營收可續創高，獲利也隨著產品組合優化、營業規模擴大再優於今年，估明年每股純益將達 8 元。

外資認為，新唐與盛群 (6202-TW) 等 MCU 同業相比，因涵蓋較多汽車與工控市場，第四季整體需求仍相當暢旺，且受惠後端供應改善，營收估達 106.9 億元，持續改寫新猷，毛利率也會再高於上季的 41.1%。

此外，新唐持續減少 NTCJ 原先在松下必須繳納的營業費用，有助營益率維持 7% 以上，明年全年更可提升至 9%。

外資補充，新唐新品主要來自 NTCJ，其中，BMIC 已擁有 9 家電動車客戶，明年更將把應用擴大至電動自行車與電動摩托車，同時看好資料中心的儲能系統 (ESS) 將是未來成長的新動能。

新唐 ToF 已切入汽車 ADAS 系統，其他如 Face ID、AMR 應用也穩健成長，至於 MOSFET 除移動裝置如手機外，新唐也將技術延伸至車用喇叭，同時推出 USB4 Re-Timer 滿足 PC 市場的需求。