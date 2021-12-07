全年45家上市櫃IPO目標可達陣 創近三年新高

全年45家上市櫃IPO目標將可達陣 創近三年新高。(鉅亨網資料照)
全年45家上市櫃IPO目標將可達陣 創近三年新高。(鉅亨網資料照)

金管會今 (7) 日公布，今 (2021) 年截至 11 月底，共有 23 家申請上市掛牌，已經達標；上櫃雖然目標尚未達成，不過，預計今年底前可望達標，整體來說，全年 45 家上市櫃 IPO 目標將可達陣，創近三年新高。

據金管會統計，2016 年共有 67 家公司申請 IPO，其中本國 53 家、外國 14 家，是近六年新高；2017 年有 55 家，本國有 48 家，外國 7 家；2018 年則有 57 家，本國 48 家，外國 9 家；2019 年則有 40 家，本國 34 家，外國 6 家；但是 2020 年金管會規劃上市 24 家、上櫃 25 家，合計要提高到 52 家，但最後只有 40 家掛牌，上市 19 家、上櫃 21 家。

歷經去年 IPO 目標未達標，金管會今年目標相對保守，訂出全年 45 家目標，上市至少要 20 家、上櫃至少要 22 家，截至 11 月底，已有 23 家申請上市掛牌，已經超越目標，其中本國企業有 22 家，創近四年新高，而外國企業 1 家；上櫃則有 18 家申請，本國企業 17 家、外國企業 1 家，雖然尚未達標，但是距離年底還有三週，估計年底可達 22 家。

值得留意的是，今年上市櫃公司 IPO 雖然可望達標，但外國企業來台掛牌卻創近六年新低，證期局副局長蔡麗玲表示，由於承銷商須要實地查核，但是疫情影響出入境，進而影響外國企業來台掛牌的規劃與進度。

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