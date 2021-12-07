全年45家上市櫃IPO目標可達陣 創近三年新高

金管會今 (7) 日公布，今 (2021) 年截至 11 月底，共有 23 家申請上市掛牌，已經達標；上櫃雖然目標尚未達成，不過，預計今年底前可望達標，整體來說，全年 45 家上市櫃 IPO 目標將可達陣，創近三年新高。

據金管會統計，2016 年共有 67 家公司申請 IPO，其中本國 53 家、外國 14 家，是近六年新高；2017 年有 55 家，本國有 48 家，外國 7 家；2018 年則有 57 家，本國 48 家，外國 9 家；2019 年則有 40 家，本國 34 家，外國 6 家；但是 2020 年金管會規劃上市 24 家、上櫃 25 家，合計要提高到 52 家，但最後只有 40 家掛牌，上市 19 家、上櫃 21 家。

歷經去年 IPO 目標未達標，金管會今年目標相對保守，訂出全年 45 家目標，上市至少要 20 家、上櫃至少要 22 家，截至 11 月底，已有 23 家申請上市掛牌，已經超越目標，其中本國企業有 22 家，創近四年新高，而外國企業 1 家；上櫃則有 18 家申請，本國企業 17 家、外國企業 1 家，雖然尚未達標，但是距離年底還有三週，估計年底可達 22 家。

值得留意的是，今年上市櫃公司 IPO 雖然可望達標，但外國企業來台掛牌卻創近六年新低，證期局副局長蔡麗玲表示，由於承銷商須要實地查核，但是疫情影響出入境，進而影響外國企業來台掛牌的規劃與進度。