〈台幣〉終止連3貶收27.804元 外資觀望量能急凍

新台幣兌美元匯率今 (15) 日盤初陷入狹幅整理格局，外資有買有賣，抱持觀望態度，隨著台股止跌反彈，出口商也進場拋匯，帶動匯價終止連 3 貶，終場小幅升值 1.2 分，收在 27.804 元，台北及元太外匯市場合計成交值 14.2 億美元，量能明顯萎縮。

美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 暴衝，創 11 年來最大增幅，使得提前升息預期再度轉濃，讓美元維持強勢，但在 FOMC 結論出爐前，外資縮手觀望，台北股匯市成交量能急凍。

台股今天由航運股領軍上攻，電子權值股互有漲跌，終場上漲 60 點，收在 17660 點，成交量能不到 2500 億元，外資最終賣超 61 億元，累計 4 個交易日已賣超近 273 億元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.83 元小貶開出後，一度貶至 27.836 元，最高則來到 27.792 元，買賣匯兩股力道拉鋸，使得匯價呈現狹幅整理走勢，新台幣終場翻揚小升 1.2 分，收在 27.804 元，台北外匯市場成交值 10.68 億美元，元太外匯市場成交值 3.52 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.03%，新台幣與新加坡幣升值約 0.04-0.05%，韓元則貶值 0.22%，歐元貶 0.04%，日圓與人民幣均微幅貶值。