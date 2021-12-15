〈銀髮金融論壇〉金管會：台灣2025進入超高齡社會 三大議題刻不容緩

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (15) 日舉辦「2021 銀髮金融論壇」，金管會副主委蕭翠玲表示，台灣 2025 年將進入超高齡社會，金融業發展高齡化金融商品等三大措施，已成為刻不容緩議題。

蕭翠玲表示，隨著台灣將於四年後步入超高齡社會，也就是老年人口占比達 20%，社會扶養負擔持續加重，據金管會統計，總扶養比從 2012 年最低點 34.7，到 2020 年已增加至 40.1，預估到 2070 年將增至 102，為去年的 2.5 倍。

蕭翠玲表示，正因為社會扶養負擔快速加重，金融業在「發展高齡化金融商品與服務、建構老人經濟安全體系、提升高齡者經濟自主能力」等三大措施已經刻不容緩，期許金融業能發揮本業所長，發展高齡化金融商品及服務，積極創新形式及內容，以滿足銀髮消費者退休規畫所需。

蕭翠玲進一步指出，金管會也會善盡金融管理與監督職責，以提升銀髮消費者的保護力，避免高齡者發生金融剝削，例如，監管以高齡者為目標族群的廣告。

蕭翠玲強調，未建構老人經濟安全體系，提升高齡者經濟自主能力，金管會除了鬆綁法規外，也會透過評鑑、獎勵措施等方式，以「棒子與胡蘿蔔齊下」來鼓勵金融機構適度調整資源配置，開發符合高齡者需求的金融商品，並可結合醫療、安養等服務機構的資源，提供老年生活所需資金及安養照護。

談到高齡者金融商品，蕭翠玲舉例以房養老、安養信託、信託 2.0、適合退休投資的基金、年金保險、長期照護險、小額終老保險等，其中，以房養老部分，主要是年長者提供名下不動產抵押貸款，銀行每個月撥付本金，讓老年者生活費可以自理，截至今年 9 月底，銀行核貸件數已達 5381 件，核貸額度已達 310 億元。

此外，蕭翠玲指出，金管會鼓勵金融業投資長照事業，截至今年 7 月底止，保險業對「五加二新創重點產業」投資餘額為 1 兆 7296 億元，相較於基期 2018 年 8 月底的 1 兆 2680 億元，增加約 4616 億元；保險業對公共投資餘額為 4159 億元，相較於基期 2018 年 8 月底的 3439 億元，增加 720 億元，合計等於新增投資金額為 5336 億元。