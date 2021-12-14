外資賣超創12月以來單日最大 陽明遭賣1.6萬張最多

台股今 (14) 日大跌 168.23 點，以 17599.37 點作收，跌破月線支撐，跌幅 0.95% 也創 11 月下旬來單日最大，主因外資賣壓加重，賣超 156 億元，創 12 月以來單日最大，三大法人合計在集中市場賣超 176.1 億元，其中，陽明遭外資賣超過 1.6 萬張最多，壓抑航運股的人氣。

三大法人今日合計賣超 176.1 億元，其中外資賣超 156 億元，為連 3 賣，自營商賣超 46.66 億元，為連 3 賣，僅投信買超 26.56 億元，終結連 2 賣，反而創近 1 個月來單日最大買超，顯示外資在聯準會利率決策會議前加碼意願不足，但投信有意趕在年底前布局一波作帳行情。

外資今日賣超前 10 大標的依序有陽明 1.6 萬張、金寶 1.4 萬張，國泰智能電動車 1.35 萬張，長榮航 7000 餘張，台積電、榮成、飛宏和明基材均遭賣逾 6600 張，大同和中信中國高股息遭賣逾 6200 張。以金額來看，外資賣超台積電達 40.63 億元最多，其次為陽明遭提款近 20 億元。

外資買超前 10 大標的則有華通近 9000 張，萬海 8600 張，華航 7600 張，合晶近 6000 張，富邦越南、元太均逾 4300 張，國碩和 FH 中國 5G 均達 4100 張，友達和神達也逼近 4000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別有群創近 4000 張，鴻海 3100 張，友達 2700 張，聯電、台積電均逾 2000 張，台達電 1000 餘張，光寶科、廣達 800 張，技嘉和日月光投控 600 餘張。

投信賣超前 10 大標的則有大同 2400 張，景碩、京城銀和晶焱、榮成、福懋和光洋科均逾 1100 張，華票、南茂超過 700 張，光罩近 700 張。

法人認為，日前中小強勢股今日重挫，反映一波年底前獲利了結，預料在美國聯準會利率決策結果出爐前，市場觀望氣氛濃厚，但仍可期待量縮止穩後，年底前仍有一波由內資帶領的作帳行情。