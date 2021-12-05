需求強+鎂價飆漲 大成鋼主力產品啟動漲價近1成

鋁捲板價格持續上漲，大成鋼 (2027-TW) 直接受惠，繼近日價格已上漲 3.5-4% 後，受到中國限電影響鎂價飆漲，大成鋼近日再通知客戶鋁捲板加徵鎂附加費每公噸 300 美元，等同再加價 5.5%，總計漲幅 8-9%，本季獲利可望不淡。

大成鋼指出，全球鎂主要供應國就是中國，中國限電政策也影響鎂的供給，帶動價格一個月內大漲 5-6 倍；本來鎂在 5 系列鋁捲板的成本結構中比重不高，但因為漲幅太大，因此開始加徵鎂附加費因應。

除了鎂漲價帶動鋁捲板上漲，鋁捲板也因需求持續成長，從 10 月下旬至今價格已由每公噸 5200 美元漲至 5400 美元，漲幅 3.8%，加上此次 5 系列鋁捲產品加徵每公噸 300 美元的附加費後，等於漲幅擴大至 8-9%。

以大成鋼營收占比來看，鋁捲板占 43%、不銹鋼產品 37%、子公司螺絲帽扣件通路大國鋼則占 20%；其中，鋁捲板中，又以 5 系列占 8 成最多，可以說是公司的主力產品。

大成鋼表示，目前美國鋁捲板供需吃緊狀況未解，平均每個月銷量在 2.8 萬公噸上下，11 月、12 月有美國感恩節、聖誕節假期影響，出貨可能略少，但價格走揚將支撐營收表現，獲利表現更為正向。