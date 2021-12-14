〈安普新法說〉訂單能見度直達明年底 年營收拚衝至百億元

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (14) 日召開法說會，副董事長許明仁表示，最高風險時期已經過了，明年 TWS(真無線藍牙耳機)客戶給出全年訂單量，電競耳機客戶訂單也有掌握，加上印度客戶會有新產品上市，首季有望淡季不淡，全年營收拚衝上百億元。

安普新今年打入印度 TWS 龍頭品牌廠供應鏈，許明仁坦言，過去與該客戶合作開發的產品銷量不如預期，目前已重新設計 8 款耳機新品，包括兩款耳罩式耳機、兩款耳掛式及四款 TWS，最快明年會上市一款耳掛式耳機與 TWS。

許明仁表示，印度客戶產品出貨量已攀升至全球第二大、僅次於蘋果，若新品上市後銷量佳，全年出貨量有望達到 600-700 萬副；此外，近期也與印度當地 TWS 大廠合作，有兩款機種準備量產。

許明仁指出，訂單能見度看到明年底，其中，TWS 大客戶已下明年全年訂單；電競耳機則與全球九成品牌廠合作，掌握部分訂單，另外今年兩家新客戶產品，明年有望重新量產。

法人預期，安普新明年首季營收有望優於本季與今年同期，全年營收力拚衝至百億元，其中，TWS 營收比重有望維持 4 成水準；毛利率估將回升至 15-16%。

安普新 11 月營收 5.36 億元，月減 7.8%、年減 3.46%；前 11 月營收 51.59 億元，年增 11%。