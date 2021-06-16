聚積打造台灣首座超小間距LED顯示屏虛擬攝影棚

聚積 (3527-TW) 今 (16) 日宣布，與台灣知名動畫公司夢想動畫攜手打造全台第一座 LED 顯示屏虛擬攝影棚，具有高畫質、3840Hz 視覺刷新率的超高清 P1.25 LED 顯示屏(4x4K 輸出)，最高可支援 60FPS 幀頻率的拍攝。

聚積表示，該 LED 顯示屏可搭配即時影像追蹤攝影設備 (real-time camera tracking system)，營造最真實的沈浸感，最新的兩個拍攝作品分別為 VOGUE TAIWAN 的 5 月數位封面，以及 5 月華碩 (2357-TW)ASUS ROG 新品發布會。

聚積指出，公司近 2 年持續研究 LED 顯示屏在虛擬製作及延展實境 (Extended Reality) 的應用，隨著新興應用在影片拍攝成為革命性影響，LED 顯示屏在電影、影視娛樂等產業逐漸廣受採用。

聚積也為探索客戶在 LED 顯示屏虛擬製作上所遇到的問題，決定與夢想動畫合作建置 LED 顯示屏虛擬攝影棚，透過用戶體驗與回饋，快速了解客戶使用 LED 顯示屏進行拍攝時，所碰到的顯示與拍攝問題。

聚積認為，相關反饋將大幅協助公司開發 LED 顯示屏虛擬製作專用的 LED 驅動晶片，也期望透過與夢想動畫合作，將 LED 顯示屏虛擬製作應用推向另一個新水平。