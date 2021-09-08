岱宇攜STUDIO推智能健身器材 新品Q4上市

健身器材大廠岱宇 (1598-TW) 今 (8) 日宣布，攜手智能健身內容製作商 STUDIO 成為長期策略合作夥伴，岱宇將旗下品牌 SOLE 的健身器材，搭載 STUDIO 智能健身 APP，雙方預計第四季陸續推出新品上市，有望推升岱宇營收逐月成長。

岱宇表示，STUDIO 擁有內容開發技術，其開發的智能健身 APP 已有穩定的訂閱會員數，且持續增加中，結合岱宇家用健身器材產業優勢，雙方將推出跑步機、橢圓機與飛輪等多項智能健身產品。

岱宇指出，未來用戶可透過 SOLE 的健身器材，訂閱 STUDIO 智能健身內容，觀看超過 3000 堂健身課程，並記錄每日運動的各項指標與生理測量數據等，達到訓練成效。

據研調機構統計，2006 年全球智能健身市場規模已達 60 億美元，預估 2025 年可達近 300 億美元，岱宇看準商機攜手 STUDIO，除增加產品多元性外，也有助加速拓展智能健身市場。

展望後市，岱宇表示，第四季除了與 STUDIO 將推出新品上市外，由於歐美地區進入健身器材銷售旺季，北美客戶下單力道轉強，加上旗下品牌 XTERRA 也將新增 Costco 與 Walmart 的實體通路銷售，年底前營收有望逐月成長。

岱宇今日同步公告 8 月營收 7.87 億元，月增 4.77%、年減 29.41%；前 8 月營收 81.51 億元，年增 30.26%。