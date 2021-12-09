抗疫無國界！中國信託捐款新臺幣1000萬元援助東南亞四國

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，中國信託銀行為支持印尼子行、菲律賓子行、越南分行及印度新德里分行共 4 家海外分子行所在國齊心抗疫，今 (9) 日宣布捐助新臺幣 1000 萬元予越南、菲律賓、印尼、印度當地組織，款項用於醫療急難救助與防疫物資等需求，協助當地相關機構及第一線醫護人員有足夠的醫療設備及物資照顧病患，並保護自身安全，共度難關。

東南亞疫情反覆不定，越南又有升溫趨勢，中國信託銀行日前捐贈駐台北越南經濟文化辦事處 45 臺製氧機及變壓器，越南政府將分配至胡志明市及同奈省疫情較為嚴重或偏鄉地區的醫療院所，盼有效降低新型冠狀病毒（COVID-19）重症及死亡率，提升偏鄉醫療院所量能，緩解燃眉之急。

菲律賓方面，中國信託銀行捐款予菲律賓總醫院醫療基金會（PGH Medical Foundation INC.），將購置醫療救護車予菲律賓總醫院（Philippine General Hospital），該醫院每年救治逾 60 萬名患者，其中 98% 來自貧困族群，現為政府指定治療新型冠狀病毒（COVID-19）三大醫院之一，自去（2020）年 6 月以來已治癒超過 1,200 位新型冠狀病毒患者，本次捐贈救護車，期以讓患者得到最即刻的醫療救援。

另外，中國信託銀行亦捐款予印尼國營基金會 Yayasan BUMN Untuk Indonesia，基金會主席、印尼政府國營企業部部長 Erick Thohir 受贈時特別感謝中國信託銀行共同抗疫的貢獻；印度則捐予當地非營利組織，做為醫療急難救助與防疫物資使用。

中國信託銀行身為企業社會公民，面對需要長期抗戰的新冠疫情，除了守護國內前線醫護人員，更發揮 We are family 的品牌精神，讓抗疫無國界、愛心零距離，以實際的捐助行動支持印尼子行、菲律賓子行、越南分行及印度新德里分行所在國，讓當地民眾早日恢復正常生活。