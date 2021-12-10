台股群龍無首跌87點收17826點 周線仍寫連2紅

美股周四全面收黑，加上台灣本土連續 35 天 + 0 破功，引發市場擔憂，台股今 (10) 日應聲下挫，電子、金融、傳產同步回檔，指數一度跌逾 140 點，盤面上群龍無首，但防疫概念及中小型股仍表現有撐，終場加權指數下跌 87.86 點，收在 17826.26 點，5 日線失而復得，成交值萎縮至 2843.88 億元。周線寫下連 2 紅，累計本周上漲 129 點。

櫃買指數終場小漲 0.63 點或 0.27%，收在 230.4 點，成交值 999.05 億元。

台積電今天無力撐盤，一度跌至 602 元，尾盤跌幅收斂收 605 元，聯電、鴻海、國巨、日月光投控等電子權值股都震盪走跌；台達電、大立光、欣興等仍獲資金點火。友達受惠電視面板跌幅收斂、品牌廠拉貨動能回溫， 11 月營收優於預期，今天股價相對有撐，群創則翻黑作收。

航運股方面，隨著賣壓出籠，貨櫃航商長榮、陽明股價下跌 3-4%，萬海逆勢翻紅，力守 200 元關卡之上；航空雙雄全面回檔，華航、長榮航均下跌逾 2%；散裝航運股四維航、台航、慧洋 - KY 也有 2-4% 的跌幅；宅經濟概念股的宅配通、嘉里大榮則逆勢走揚。

台灣中研院 P3 實驗室爆出實驗人員確診 Delta 變種病毒，防疫概念股因此吸引買盤進駐，其中檢測題材人氣高漲，亞諾法一度攻上漲停板，ABC-KY 與興櫃股金萬林、普生、博錸等漲勢都相當凌厲。此外，清潔用品大廠毛寶也亮燈漲停，口罩股美德醫療 - DR、康那香、恆大均在盤上表現。

值得注意的是，瑞軒轉投資品牌公司 VIZIO 今年 3 月在美掛牌上市，但董事長吳春發家族成員涉及內線交易，瑞軒今天股價一度重挫超過 8%，終場跌 6%，收 17.2 元；大同人事恐又有異動，董事長及總經理傳出有意請辭，20 日董事會將拍板定案，使得大同股價跳水，重摔逾 7%，回測 30 元關卡。