和碩11月營收1582億元寫一年高 三大代工廠前11月齊破兆元

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布 11 月營收，在料況較上月改善、蘋果 (AAPL-US) 新機動能延續下，三大產品線出貨均保持成長，單月營收連三月站穩千億元，達 1582.44 億元，月增 14.68%、年減 11.69%，累計前 11 個月營收達 1.1079 兆元，年減 12.02%，與廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 提前在 11 月站上兆元大關。

和碩前 11 月營收順利站上兆元大關，廣達、仁寶 11 月營收也在筆電出貨強勁帶動下，雙寫單月歷史次高，前 11 月雙雙突破兆元大關，各達 1.0047 兆元、1.1079 兆元，這也是首次三大代工廠提前在 11 月累計營收衝破兆元。

和碩 11 月筆電出貨約 110 萬台，月增 10%、年增逾 2 成，桌機主板出貨 71 萬台片，月增 16.39%、與去年同期相當。

和碩認為，第四季料況正逐步改善，加上需求強勁，預期三大產品線出貨都可望維持高檔，攀上全年高峰，也估本季筆電出貨將優於原預期，出貨量達逾 265 萬台，桌機主板也將優於原估季減 20-25% 水準。

展望明年，和碩指出，資訊產品過去兩年在疫情帶動下，出貨強勁成長，但隨著疫情趨緩、人類生活回到常態，預期成長幅度將大幅收斂，不過包含通訊、寬頻裝置、IoT、車載、元宇宙等產品出貨都可望成長，將成為明年成長動能。

另一方面，和碩也宣布將斥資 1.64 億美元 (約新台幣 45.65 億元) 赴美投資，衝刺車用電子布局，也將保留第二階段擴產空間，支應美系車廠客戶，看好未來 3-5 年車用事業每年都將保持雙位數成長。