巧新產能滿+海運成本降 明年獲利有望倍增

全球汽車鍛造輪圈領導廠商巧新 (1563-TE) 董事長黃聰榮今 (10) 日指出，以目前接單狀況來看，預估明年產能將達滿載，屏東廠二期也將開始建置，「明年營運非常樂觀，有機會雙位數成長」，法人預期，塞港狀況緩和後，巧新營運成本將下降，加上新開產能出貨暢旺，預料明年獲利有望倍增。

黃聰榮指出，過往平均每櫃 1000 美元的運價，今年一度爆增至近 3 萬元，對獲利造成很大衝擊，吃掉逾 10% 獲利，不過，已與部分客戶談好運費共同分擔。

另一方面，巧新斥資 50-60 億元建置的屏東廠，近期已開出第一期，由於輪圈輕量化技術有效搭上電動車成長趨勢，加上高端車種買氣暢旺，整體接單熱絡，預計屏東新廠明年可滿載，並將開始建置二期，屆時將再耗時一年半完成。

黃聰榮強調，隨著新產能陸續開出，明年非常樂觀，屏東廠更有望損平，預計將送件申請上市。

巧新今日也公布 11 月合併營收達 7.6 億元，月增 17.19%，年增 36.61%，創單月第三高紀錄，累計前 11 月合併營收 69.44 億元，年增 43.28%，

巧新積極深化豪華品牌車廠經營，除了在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠的認證並開始量產出貨。