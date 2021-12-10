台股退守17800點 外資終止連3買 三大法人聯手賣超45.12億元

台灣爆出 P3 實驗室人員確診 Delta 病毒的本土個案，引發市場擔憂，台股今 (10) 日應聲下挫，一度跌逾 140 點，盤面上群龍無首，但太陽能及防疫概念表現有撐，終場指數下跌 87 點，收在 17826 點，5 日線失而復得，成交值萎縮至 2843 億元，外資今天縮手，終止連 3 買，三大法人聯手賣超 45.12 億元。

觀察法人資金變動情形，外資終止連續 3 個交易日買超，今天反手賣超 32.7 億元；投信賣超 0.97 億元；自營商同步賣超 11.44 億元。三大法人合計賣超 45.12 億元。

電子權值股跌多漲少，台積電無力撐盤，一度跌至 602 元，尾盤跌幅收斂，收 605 元，聯電、鴻海、國巨、日月光投控等均震盪走跌；但台達電、大立光、欣興等指標股仍獲資金點火。

傳產族群同樣委靡不振，運輸股賣壓出籠，貨櫃航商長榮、陽明下跌 3-4%，唯獨萬海逆勢翻紅，航空雙雄全面回檔，散裝航運股四維航、台航、慧洋 - KY 也有 2-4% 的跌幅。塑膠股方面，台塑四寶全面下挫，台聚、亞聚分別跌 1.7%、2.1%；橡膠股則以泰豐跌勢最深，重挫逾 5%，台橡、正新也都跌近 2%。

太陽能模組廠紛紛看好明年產業市況，相關族群今天獲得買盤青睞、逆勢走揚，其中國碩翻紅噴出漲停，衝上 30.4 元，創逾 5 年半新高，茂迪、元晶勁揚 4-5%，聯合再生也漲近 3%，其他包括達能、安集、碩禾、中美晶、新晶投控等，漲勢都相當凌厲。

防疫概念股人氣高漲，亞諾法一度攻上漲停板，ABC-KY 與興櫃股金萬林、普生、博錸等漲勢都相當凌厲。此外，清潔用品大廠毛寶也亮燈漲停，口罩股美德醫療 - DR、康那香、恆大均在盤上表現。