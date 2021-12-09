Omicron疫情未朗 Meta明年1月底重啟辦公室 但員工可推遲3至5個月後再返回

Meta (FB-US) (前名為臉書) 公司已宣布，將於 1 月 31 日全面重新開放其美國辦事處，但同時允許員工彈性選擇，可將返回辦公室的時間推遲 3-5 個月。

Meta 公司今年 8 月宣布，由於新冠疫情仍令人擔憂，打算將返回辦公室計畫延後至 2022 年 1 月。先前 Meta 曾有意在 10 月份讓員工返回辦公室，並搭配執行戴口罩、量體溫等防疫措施，但後來這些計畫已遭廢除。

Meta 人力資源部門副總裁 Janelle Gale 表示，公司了解到，一些員工還沒有準備好回來辦公室。「針對那些希望 1 月返回辦公室的員工，我們期待提供充滿活力的辦公室體驗，且會持續以健康和安全性為優先考量。」

Gale 說：「我們也知道，有一些員工還沒有準備好回來，我們持續提供多種選擇對員工最好的選擇，所以我們的員工可以就自己的工作地點作出選擇。」

Meta 表示，如果特定員工能夠在辦公室以外的地方工作，可以要求全時遠程工作。該公司曾強調，其返回辦公室計畫如何訂定，看的是數據而非日期。

Omicron 變種病毒傳播迅速，迫使全球企業重新考慮返回辦公室策略。谷歌上週表示，已無限期推遲其 1 月份全球返回辦公室的計畫。

谷歌安全副總裁 Chris Rackow 向全體員工表示，公司會等到新的一年來評估何時可以安全地返回美國辦公室，恢復到「穩定、長期的工作環境」，所有美國辦公室都將不會在 1 月 10 日採用混合式工作。