非關康卡斯特！麥格理力挺Roku：投資看到回報 股價遭低估

市場臆測康卡斯特可能有意收購 Roku (ROKU-US) 的說法，提振了 Roku 股價，雖然華爾街對該消息不太當真，但麥格理分析師認為， Roku 仍然被低估了。



麥格理分析師 Tim Nollen 在週四報告中上修了對 Roku 的目標價，自 400 美元提升至 485 美元，意味著週四收盤價尚有 13% 上漲空間。與 5 月 6 日公布財報前的股價水準相比 (當時 Roku 這類疫情受惠股正遭拋售)，Roku 迄今已上漲約 49%。Roku 週四上漲 1.88 美元或 0.45%，收 423.58 美元。

《華爾街日報》週三援引消息人士的報導指出，康卡斯特 (CMCSA-US) 執行長 Brian Roberts 有收購 Roku 的想法，引起市場騷動，Roku 當日收高 4.5%。

關於該臆測，Nollen 認為康卡斯特將須支付比他目標價更高的代價。「我們相信康卡斯特投資者寧願看到公司剝離其 NBCU 業務，也不願看到公司再次砸重金進行高價收購。」

Nollen 寫道，Roku 對原創內容的投資似乎得到回報，其 Roku 頻道的搜尋和串流時數方面成長速度是其他 app 的 2 倍，這將讓廣泛平台分部今年的廣告營收翻倍，而這在部門營收 17 億美元中佔比約 75%。

Nollen 補充，他對 Roku 的看法是「基於我們在設備和廣告銷售額方面看到的長遠發展。」

他認為，Roku 的主要風險是下半年可能會放緩，銷售額面臨成長難關，因為去年同期的比較基準高，而此點是所有疫情受寵兒都將面臨的挑戰。