〈智慧能源週〉友達攜陽光伏特家擴大太陽能布局 首推輕量模組

面板大廠友達 (2409-TW) 參與本屆台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)，除展出一系列太陽能解決方案外，也首度推出自主開發的 SunSteel 光電浪板、SunCurva 輕量模組，可望協助業者參與太陽能發電、提升綠電比重，也宣布與新創陽光伏特家擴大合作領域。

友達表示，繼去年與陽光伏特家共同開創民眾參與電廠投資的新模式後，旗下星耀能源再度與陽光伏特家合作，將以其作為中間電力交易商，把綠電直接轉供綠電給國內用電大戶、參與 RE100 企業，或需要綠電的民眾，而不再只是售電給台電。

新產品應用開發上，友達也推出 SunSteel 光電浪板、SunCurva 輕量模組，希望協助企業、家戶充分利用閒置空間，參與太陽能發電，其中，SunSteel 光電浪板省去傳統工法的金屬支架，可望減輕整體重量約 25%，SunCurva 輕量模組則是採用獨特材料和優化的結構，重量相比傳統太陽能模組減少 50%。

此外，友達表示，這次展覽也首度展出可安裝在汽車車頂的輕量模組，未來可望搭上全球電動車趨勢，進一步搶食綠電、環保商機應用大餅。

展望未來，友達指出，面對 2050 年淨零碳排國際倡議、國內法規對用電大戶再生能源建置要求，將透過多年技術能量、建置經驗，建構綠能產業生態圈，協助台灣企業創能與儲能，並建構太陽能系統。