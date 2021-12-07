高效能運算將成半導體發展主軸 低軌衛星、元宇宙明年發酵

資策會 MIC 今 (7) 日舉辦《2022 資通訊產業趨勢前瞻》，展望明年，資策會認為，隨著半導體、資訊產業技術不斷演進，未來高效能運算 (HPC) 將成為台灣半導體、資訊產業發展主軸，此外，也看好台廠明年將受惠低軌衛星商用發展，同時元宇宙、數位轉型也可望為軟體產業帶來新商機。

資策會指出，隨著全球迎來大頻寬時代，預期明年將是低軌衛星商用服務發展元年，包含 Starlink(星鏈計畫)、OneWeb 等國際主要營運商皆持續布建星系，隨著用戶規模成長，將有助帶動相關聯網裝置終端需求。

資策會進一步表示，台灣已有多家廠商切入主要低軌衛星業者供應鏈，針對地面設備、用戶終端天線、Wi-Fi 路由器等 OEM 組裝，加上 PCB、射頻元件等製造，隨著更多國家導入低軌衛星商用服務，台廠可望同步受惠。

展望明年，資策會也點名元宇宙、數位轉型將帶領明年軟體商機，尤其科技巨頭近期積極衝刺元宇宙商機，成功吸引民眾、媒體、產業、投資者目光，雖然目前相關應用仍有互通、串連、融合等生態系尚未完整，但明年在各方投入大量研發、資金下，元宇宙商機可期。

若聚焦半導體、資通訊產業，資策會認為，高效能運算 HPC 將成為台灣半導體未來營收成長主力動能，產業也將以此為核心，衍生出四個關鍵趨勢，包含資料中心智慧化、自研晶片、數據共通、異質晶片整合等趨勢。