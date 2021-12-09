優質服務受肯定 台新金表揚27位年度楷模

台新金控為獎勵服務優異的員工及分行，12 月 7 日舉辦 2021 年「台新金控服務楷模暨極優分行」頒獎典禮，由該公司董事長吳東亮親自出席頒獎，共計有 27 位員工及 5 家台新銀行分行接受表揚。吳東亮致詞時表示，期勉所有員工謹遵台新的企業核心價值「ICIC 誠信、承諾、創新、合作」，將「金融服務業公平待客原則」落實於日常工作中，用心地為客戶著想，致力於保護金融消費者的權益，讓客戶感到安心與被重視。獲表揚的楷模與極優分行在典禮現場進行服務宣誓，承諾將秉持誠信正直原則，力求提供客戶公平合理的對待，持續散發服務的能量，充分展現把服務做到最好的決心。

今年是台新金控第 18 年舉辦服務楷模選拔，本次服務楷模選拔除台新銀行、台新證券與台新投信的員工共同進行遴選外，今年新加入的台新人壽更特別受邀觀摩，明年台新人壽員工也將一同參加遴選。今年當選的 27 位服務楷模是從 9,000 餘名員工中脫穎而出，每位受表揚的員工都秉持「Simple 簡單、Sincere 真心、Superior 極優」的 3S 服務精神，持續數位創新讓客戶簡單便利、真心從客戶角度著想、以極優團隊提供超乎預期的服務。今年台新銀行也評選出竹科、新店、新板、永福、南屯五家服務極優分行，這幾家分行除了通過各項高標準的檢核外，全年持續獲得來行客戶高度滿意更是從 101 家分行中勝出的主因。

台新金控今年的服務楷模頒獎典禮及晚宴活動，循例邀請受獎員工的家人共同參與一起走「服務星光大道」，接受親友團與啦啦隊夾道喝采，熱鬧又不失慎重的典禮安排突顯台新對員工的重視與感謝家人的支持。除了對每一位受獎員工表達肯定外，吳東亮也特別對員工家人表達感謝，並強調就是因為有家人堅定的在背後支持，才能讓服務楷模們無後顧之憂，盡心盡力在工作上衝刺。

台新金控今年囊獲國內外專業機構肯定，累計獲獎數逾百項，台新銀行財富管理榮獲銀行家 (The Banker) 及 PWM 頒發「台灣最佳私人銀行獎」，數位金融表現榮獲 Celent 頒發「開放銀行金融生態圈模範銀行獎」，而法金金流創新 API 收付專案摘下「國家品牌玉山獎全國首獎」之殊榮；除此之外，子公司表現同樣亮眼，台新證券榮獲亞洲銀行及財金雜誌 (Asian Banking & Finance)「台灣年度最佳證券公司」，台新人壽則連續 11 度獲金管會評比為「模範壽險公司」。多項殊榮顯見台新金控在銀行、證券、人壽全方位表現卓越，完備三具主要業務引擎的台新金控，致力成為民眾全方位金融服務的智慧好夥伴。