威宏-KY將大舉擴充柬埔寨等海外產能 助爭取國際大廠訂單

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今（30）日召開股東會，董事長洪永裕表示，威宏已順利擺脫 2020 年疫情陰霾，全球運動需求報復性回補，輕奢市場也開始重新起飛，未來將積極擴充廠房產能，重新迎接產業榮景。

威宏為因應市場快速且不斷擴張，威宏預計再增設柬埔寨產線，由於柬埔寨廠既有 25 條產線已接近滿載，公司將依新承租的廠房規模，擴增 15-20 條包袋產線，今年下半年進入廠房整修與設備進駐階段，同時越南廠也評估擴充生產線的規劃。

在廠房進一步擴大後，將有助於威宏更進一步爭取國際運動用品大廠 NIKE 訂單，以及彈性調度生產出貨地，分散單一國家生產風險。

運動風氣從去年下半年起從戶外休閒開始復甦，如今市場需求已超越疫前水準，加上東京奧運順利開辦，更為運動市場更添薪火，威宏於今年 1 月份併入位於越南之專業運動包袋及高爾夫球袋廠德御，營收表現重回雙位數成長。

威宏除已是國際運動品牌大廠 NIKE 專業認證及最大包袋、護具配件製造供應商，集團生產之高爾夫球袋亦是全球第一大，其重要客戶囊括 NIKE、TAYLORMADE、PING、COBRA 等知名大廠，不僅量最大，同時透過堅強研發設計量能及優異的製造工序，深化與客戶關係連結，拉高其他同業的進入門檻，使威宏成為業界最具競爭優勢的供應商。

除了運動市場蓬勃發展，輕奢精品亦預備起飛，隨著全球各國疫苗施打率穩定上升，歐美等國率先解封，促使消費動能同去年的運動需求般呈現報復式回流，既有客戶 TUMI、KIPLING 及 LONGCHAMP 已開始追加新單，市場亦樂觀預估明年度開始各國漸進式解除入境管制，恢復國際航程，行李箱需求將可望再次重回貢獻營收的重要角色之一。

威宏樂觀疫情過去後的產業復甦帶動營運重新起飛，日前 NIKE 公告財報不僅優於市場預期，並大幅調升財測預估，全年營運成長幅度可達「低二位數」，總營收則高達 500 億美元，為搶攻客戶訂單、擴大市場占有率，威宏將大舉擴張生產規模，再創營運榮景。