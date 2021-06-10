威宏-KY訂單顯著成長 5月營收4.79億元 創17個月新高

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (10) 日公布 2021 年 5 月營收為 4.79 億元，為 17 個月來新高，月增 8.35%，年增 83%，威宏表示，輕奢用品訂單 5 月顯著成長，加上運動相關包袋配件穩定挹注，單月營收表現亮眼。威宏 - KY 今年前 5 月營收為 20.86 億元，年增 19.52%。

威宏 - KY 5 月在既有輕奢品牌包袋客戶 TUMI、KIPLING 等訂單陸續出貨下，營收已見成長，由於客戶逐步開始追加訂單，顯示歐美等國在疫苗施打率提升後，經濟復甦帶動消費，輕奢事業開始擺脫疫情陰霾，營運可望逐季走揚；而運動包袋與專業配件持續穩定成長。

不過，威宏 - KY 目前仍然面臨貨櫃缺櫃造成出貨遞延，公司評估，應屬短期不利因素，市場需求仍存在且不斷擴大，後市仍樂觀成長可期。

同時，威宏 - KY 的另一業務區塊的高階商務包袋與行李箱事業力面，雖因全球仍維持國境管制狀態，現階段訂單僅少量出貨未見大幅成長，然而下游品牌客戶 TUMI 已啟動新品開發，為未來正式解封後帶來的龐大商機做準備。

威宏 - KY 2021 年第一季營收 11.56 億元，稅後虧損 4488 萬元，每股虧損 0.75 元。