聖誕節會送什麼禮物？調查：近十分之一美國人選擇加密資產

一項調查顯示，在即將到來的聖誕佳節，比特幣 (BTC)、狗狗幣 (DOGE) 和以太幣 (ETH) 等加密貨幣，將成為美國人送禮的首選禮物。

加密借貸公司 BlockFi 於 10 月份，針對 1250 多名美國居民的調查發現，有近十分之一的美國人，會將加密貨幣作為節日禮物送給親人，而比特幣是其中最受歡迎的。

計畫送出或收受加密貨幣禮物的人中，75% 的人偏愛比特幣，其次是狗狗幣和以太幣。更具禮物特色的 NFT(非同質性代幣)，接受程度反而不高，僅 2%。

然而，儘管有意願的人不少，但關於如何贈送加密貨幣的知識仍然很少，其中只有不到 25% 的受訪者表示，他們實際上知道如何贈送加密貨幣作為禮物。

調查也顯示，三分之一的受訪者表示，他們有興趣在家庭飯局上談論加密貨幣，不是政治或與朋友和家人的愛情生活。

這部分也有世代差異。其中，嬰兒潮一代仍然更喜歡談論政治，但 Z 世代和千禧世代計畫用加密貨幣開啟對話。

BlockFi 還向受訪者詢問了他們的新年計畫。三分之一的千禧世代有意在 2022 年購買加密貨幣，而在老一輩中，這一比例就降至 25%。其中，1997 年之後出生的 Z 世代，更喜歡購買狗狗幣而不是以太幣。