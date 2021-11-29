淡化Omicron擔憂 比特幣由低點強彈 收復57000美元關卡

在全球市場逐步擺脫新變種病毒恐慌之際，比特幣也由近期低點快速反彈，台北時間周一 (29 日) 清晨，已經重回 57000 美元上方，帶領整個加密貨幣圈展開反攻。

據 Coindesk 報價，截至台北時間下午 13:13，比特幣報 57323 美元，較之前近 53000 美元低點反彈逾 7%，24 小時漲 5.6%。其餘主要貨幣漲勢更猛，以 24 小時漲幅計算，以太幣回升 7.54%，Solana、瑞波幣、艾達幣 (ADA) 漲幅都在 7% 以上。

本月逐漸不受市場追捧的狗狗幣、柴犬幣，24 小時漲幅介於 3-5% 之間。

比特幣報價 (圖表取自 coindesk)

世界衛生組織 (WHO) 在上周開會後，將 Omicron 標記為「令人擔憂的變種」，多國針對發現地南非及非洲各國發布旅遊禁令。不過，比起剛開始的恐慌，市場擔憂減緩，也使全球風險資產出現部分止跌回彈跡象。

與此同時，衡量市場情緒的比特幣恐懼和貪婪指數，周六一度進入「極度恐懼」區域，為 9 月底以來最低。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 對比特幣後市仍信心滿滿，貫徹「逢低買入」原則，在比特幣來到 54000 美元下方時，以超過 500 萬美元購入 100 枚比特幣。