美10年債殖利率上升態勢確立 凱基證建議留意三方向

受到全球生產供應鏈遇瓶頸、能源短缺和原物料價格上漲影響，通膨和升息壓力將是明年市場討論度最熱的議題，凱基證券今 (8) 日指出，預估明年上半年暫時性通膨風險將逐漸降溫，但未來一段時間美國 10 年債殖利率上升的態勢基本上已確立，而略偏高的通膨對股市的影響，偏正面看待，投資方向可留意小型股、價值股和循環股。

圖：凱基證提供。

凱基證指出，由於美國聯準會於 11 月的利率決策會議宣布維持政策利率區間於 0-0.25% 不變，並開始減少購買美國公債和機構抵押貸款證券每月共 150 億美元，可以預期，未來一段時間美國 10 年債殖利率上升的態勢基本上已確立，而略偏高的通膨，對股市的影響也偏正面。

對於明年的選股方向，凱基證建議，較積極的投資人，可留意疫後經濟復甦的成長題材，參與相關小型股、價值股和循環股在內的基金或 ETF，主要是因，統計過去 25 年小型股、價值股及循環股在 10 年期債券殖利率上升的階段，表現最佳，反映經濟復甦前景良好。

以全球疫苗施打普及率上升和經濟重啟的狀況為例，今年中受到疫情影響而表現不佳的零售、旅遊和航空類股，近期業績普遍升溫，尤其美國 10 月零售銷售數據優於市場預期、相關公司財報轉佳，也帶動近期景氣循環股轉強，凱基證看好非必需消費類股 ETF 和運輸類股 ETF 表現相對強勢。

在擔心通膨及升息的不確定性影響市場下，凱基證建議投資人，不妨將基礎建設基金或 ETF 納入投資組合中，除了有助分散風險外，也可受惠基礎建設具備高股利、評價相對便宜和獲利前景改善等優勢，尤其與傳統股債資產的相關性也較低，可作為投資組合中的防禦配置，並積極參與美國此波大興土木的投資機會。