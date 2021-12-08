參與元宇宙題材兩原則 全球眼光+長期布局

國際知名外資報告看好，元宇宙將成為達 8 兆美元的市場，元大投信提醒，元宇宙題材仍在發展初期，市場一般預期題材需要 10 年發展，顯示是長線題材，建議投資人透過全球眼光、長線佈局兩原則，分批布局全球科技大廠，才有機會完整參與科技股最新投資機會，尤其逢漲多修正就是布局好時機。

自從臉書帶頭改名為 Meta (FB-US)，帶動元宇宙話題，相關國際大廠如輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US)、高通(QCOM-US) 等股價應聲大漲，也成為科技業法說熱門議題。

建構元宇宙需要四大領域廠商配合，包含前期的基礎軟硬體技術，以及載具裝置、內容 & 平台、消費 & 金流等。這些領域中很多都是國際科技大廠獨占鰲頭，及具有先進者優勢；此外，在不同元宇宙發展階段，預期各有廠商陸續受到市場青睞，因此透過精心設計的指數，定期篩選一籃子成分股的 ETF，成為投資科技產業的好方法。選對標的，再搭配長期紀律投資，包含定期定額、逢低進場，就能搭上科技產業長線各種新機會。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊指出，包含元宇宙、電動車、智慧城市等未來新科技應用願景中，更快更通暢的通訊技術肯定是運作骨幹之一，各式各樣新奇的體驗與應用，都要仰賴 5G 上游零組件包含通訊基礎建設及高階晶片來達成，因此可擇優布局 5G 相關 ETF。

舉例來說，元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 就是瞄準通訊產業上游關鍵零組件，檢視 00876 所追蹤的 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數，投資範圍為全球，篩選出符合過去一年有超過 30% 營收來自於新世代通訊創新科技，過去 12 個月平均 R&D 費用佔銷售額比率取前 80%，而且過去 12 個月的股東權益報酬率 (ROE) 及每股盈餘 (EPS) 必須為正數，最後選出市值排名前 100 大為成分股。

目前 00876 成份股包含：美國通訊晶片頂尖廠商高通、美國半導體設備領導廠商科林研發 & 應用材料、日本被動元件代表企業村田製作所、德國車用半導體領導品牌英飛凌、台灣 IC 設計大廠聯發科、台灣晶圓代工龍頭台積電等。